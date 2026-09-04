Argentina multa a un buque español por pescar en sus aguas sin autorización

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina dijo en un comunicado que el pesquero sancionado es el buque 'Farruco', de bandera española, al que se decidió aplicar una multa de 1.844 millones de pesos (1,2 millones de dólares).

El buque fue sancionado por realizar operaciones de pesca si autorización de Argentina dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) en el Atlántico.

Según el comunicado, se trata del quinto buque de bandera extranjera sancionado por pesca ilegal en lo que va de este año.

"Tanto en este procedimiento como en las actuaciones previas, se destaca la presencia de la Prefectura Naval Argentina y la tecnología de detección electrónica, para poder hacer efectiva la aplicación de sanciones económicas", sostuvieron las autoridades argentinas.

El comunicado asevera que "estas medidas se enmarcan en la política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal, reafirmando el compromiso del Estado argentino en la defensa de la soberanía sobre los recursos marinos y en la protección de la pesquería nacional".