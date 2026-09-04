Confirman el positivo por drogas del piloto de Air India tras un incidente con 24 heridos

Según el informe preliminar, los análisis de laboratorio ratificaron la presencia de drogas tras unas primeras pruebas inconclusas. "La confirmación del uso de sustancias psicoactivas es un motivo de grave preocupación, por lo que la AAIB recomienda a la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) que tome las medidas oportunas de manera prioritaria", señala el documento oficial.

El incidente, clasificado como "grave" por el Ministerio de Aviación indio, ocurrió el pasado 4 de agosto en el vuelo AI2379, operado por un Airbus A320 que cubría la ruta entre Phuket (Tailandia) y Nueva Delhi con 137 pasajeros y ocho tripulantes a bordo.

Tras el suceso, las pruebas iniciales al capitán arrojaron un resultado no concluyente que requirió análisis de laboratorio, los cuales confirmaron la presencia de marihuana, según informaron fuentes de la investigación a medios locales.

Las autoridades precisaron que la investigación sobre los aspectos técnicos del incidente, que derivó en la suspensión cautelar de los dos pilotos de la aeronave, sigue en curso y el informe final se publicará a su debido tiempo.

A raíz de estas revelaciones, la aerolínea Air India y su filial Air India Express anunciaron la implementación de controles de detección de drogas y medicamentos no autorizados para el 100 % de sus pilotos. La medida endurece la normativa nacional, que hasta ahora solo exigía un cribado aleatorio al 10 % de la plantilla.

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Air India se encuentra en el punto de mira desde junio de 2025, cuando un vuelo que cubría la ruta entre Ahmedabad y Londres se estrelló poco después del despegue, provocando la muerte de 241 personas a bordo y 19 en tierra, con un único superviviente.