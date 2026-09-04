Cuba crea las bases para la entrada del mercado en su economía

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, aseguró este jueves que las nuevas normas "podrían tener un impacto en la economía a corto plazo", aunque consideró que no es posible calcular su alcance real debido al "componente de presión externa que no podemos desconocer".

Por su parte, el viceministro Carlos Luis Jorge Méndez afirmó el martes, en una entrevista replicada por la cuenta en X del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que las reformas responden a un proceso que "va en serio" y que "este es un proceso real".

Coincide con ambos el economista Omar Everleny, quien afirma, en entrevista con EFE, que "todo este andamiaje legal me parece excelente" por ser la confirmación de que "Cuba va hacia el mercado". Sin embargo, advierte de que "si no se eliminan o disminuyen las sanciones costará trabajo implementarlas".

A continuación las cinco claves sobre las reformas que ya están en el papel:

En Cuba ya puede haber empresas privadas de más de 100 trabajadores, que se añaden a las figuras existentes desde 2021: micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, las compañías pueden crear cadenas comerciales con presencia en todo el país y asociarse con capital extranjero, alianzas que Everleny recalca que no "ha sido mal llevado por Estados Unidos".

Las compañías internacionales ya pueden contratar de forma directa a sus trabajadores sin tener que pasar por agencias de contratación estatales. Podrán bonificarles por su actividad con pagos en divisas.

También se dispone que los cubanos en el exterior -además de residentes permanentes extranjeros- pueden participar como socios de empresas privadas en Cuba, con el objetivo de atraer inversiones de la diáspora.

Everleny reconoce que en un viaje reciente a Miami constató "el interés de muchos capitales por entrar de nuevo en el mercado cubano".

Los bienes podrán ser otorgados en usufructo durante 99 años, con posibilidad de renovarlo por el mismo periodo de tiempo.

De manera concreta, el Estado podrá entregar tierras en usufructo a personas jurídicas por tiempo indeterminado.

Aunque la norma queda establecida de forma muy amplia, se aclara que las condiciones finales se determinarán en el acuerdo con el Estado.

Everleny considera que las duraciones establecidas "son bastante tiempo", porque quien lo firma ya "no va a ver" lo que pase al final del tiempo del usufructo.

Aunque Everleny considera que hay una mezcla de distintos modelos económicos, hay aspectos de los de Vietnam y China que "coinciden con las propuestas".

Especialmente en el intento de atraer capital de la diáspora. "Inversionistas de China y Vietnam fueron los que se marcharon y luego jugaron un papel importante", dice.

El economista cubano asegura que, como ventaja para Cuba, los avances en materia social y de salud les ponen por delante de los retos que tenían China y Vietnam con la entrada del mercado.

Everleny considera que todas estas normas tienen "un problemita", "las empresas o los bancos no van a dar un paso al frente si van a ser sancionados".

Actualmente hay muchas dificultades para importar, ya que, precisa, los barcos tratan de evitar ser sancionados. "Si Estados Unidos tiene sanciones a Cuba por ser un país que respalda el terrorismo, nadie se va a jugar su fortuna", afirma.

Paralelamente están por resolver las nacionalizaciones de los años 60, después del triunfo de la Revolución. "Muchas empresas que tienen interés en volver tienen sobre la mesa reclamaciones que hay que resolver", explica.

Pero lo que todavía echa en falta Everleny por ver aprobado en la Gaceta es "el tema bancario y las casas de cambio". Los próximos meses serán definitivos.