Daniel Noboa asegura que busca un Tratado de Libre Comercio (TLC) Ecuador-Japón

"En los últimos 10 años (Japón) se ha vuelto menos competitivo versus Corea y China, y ha visto que sus exportaciones han caído y ya no pueden seguir así. Entonces tienen que abrirse un poco a mundo" lo que implica ampliar importaciones y exportaciones, comentó.

Noboa dijo en una entrevista con la emisora local radio i99, que la "economía ecuatoriana es muy compatible con la japonesa y se puede trabajar en conjunto".

El pasado 6 de agosto, Ecuador y Japón acordaron profundizar el diálogo sobre un eventual Acuerdo de Asociación Económica (EPA), después que Noboa solicitara acelerar el proceso hacia su firma durante una reunión, en Quito, con el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi.

La embajada japonesa señaló entonces que "ambas partes acordaron ampliar el debate" sobre "las posibles vías para el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales en una amplia gama de aspectos" en el marco del Comité Económico y Comercial que se creó en junio pasado entre Ecuador y Japón.

Este viernes, Noboa dijo que "la misma empresa privada japonesa le solicita al Gobierno que se haga un tratado de libre comercio con el Ecuador (...) y acá a la empresa privada, también le encantaría tener un tratado de libre comercio con Japón", apuntó.

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En la cita, de inicios de agosto, Motegi y su homólogo ecuatoriano, Roberto Kury, dialogaron, además, sobre nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como energías renovables, hidrógeno verde, infraestructura, innovación, tecnología, logística y transición energética, áreas en las que Japón constituye un socio estratégico por su experiencia y liderazgo tecnológico.

Asimismo, resaltaron "el creciente interés del sector empresarial japonés en Ecuador", reflejado en la reciente visita a Quito de representantes de la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país asiático.

Ese fue el segundo encuentro de Noboa con dirigentes de Keidanren, después de la reunión durante su visita a Japón en agosto de 2025, cuando también mantuvo una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, como broche final a la agenda oficial, que estuvo centrada en estrechar la cooperación comercial y las inversiones.