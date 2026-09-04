Detienen en Moscú a dos candidatos a diputado de partido pacifista

Se trata de los políticos Grigori Grishin y Anna Shatunóvskaya, precisaron en el partido.

Tras unas horas de detención en comisaría, ambos fueron liberados, pero tendrán que comparecer ante el juez por “demostración de simbología extremista”.

En caso de que la Justicia les halle culpables, no podrán participar en las elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre, entre otras medidas de castigo.

El pasado 28 de junio un tribunal ruso revocó el registro de la lista de candidatos de Yábloko para las elecciones a la asamblea regional de Sverdlovsk (Urales), como había ocurrido ya antes con la lista federal de la formación opositora de cara a los comicios legislativos de septiembre.

Yábloko puntualizó que ésta es la quinta región en la que la Justicia logra anular el registro de sus candidatos por listas, algo que también logró en Leningrado, Carelia, Pskov y el municipio de San Petersburgo.

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El líder del partido, Nikolái Ribakov, ha vinculado todos estas decisiones con la agenda del partido a favor de un alto el fuego en Ucrania.