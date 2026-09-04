El Gobierno de Portugal inicia negociaciones con Lufthansa y Air France-KLM por TAP

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este viernes, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, explicó esta decisión y dijo que se llevará a cabo "en las próximas semanas", sin precisar con exactitud cuánto durará, aunque sí dijo que se llevará a cabo "con rapidez".

El Gobierno recibió este martes de parte de Parpública, la sociedad estatal encargada de gestionar la privatización parcial de TAP, el informe sobre las ofertas vinculantes de Air France-KLM y Lufthansa para la compra del 44,9 % de la aerolínea portuguesa.

"Lo normal en esta fase, lo habitual, sería pasar ya a la negociación final con un licitador seleccionado", no obstante, continuó Leitão Amaro, ambas ofertas "tienen una valoración global tan similar, a pesar de ser diferentes" que han optado por establecer un periodo de negociación final de unas semanas con ambos grupos "para que puedan mejorar las ofertas que han presentado".

Después, en función de las propuestas mejoradas que reciba el Ejecutivo, se tomará la decisión de elegir "al único competidor que permita cerrar la negociación en un plazo breve", definió el ministro luso.

Air France-KLM y Lufthansa presentaron el pasado 29 de julio sus ofertas vinculantes, después de haber entregado el 2 de abril sendas propuestas no vinculantes. Ambos grupos quedaron como únicos candidatos tras la retirada de International Airlines Group (IAG), matriz de Iberia y British Airways.

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El proceso, autorizado por el Gobierno en julio de 2025, contempla la venta del 44,9 % de TAP a un inversor estratégico y reserva hasta otro 5 % para los trabajadores. El comprador podrá adquirir las acciones que no sean suscritas por los empleados, mientras que el Estado conservará inicialmente al menos el 50,1 % del capital.

La elección no dependerá únicamente del precio, sino también del proyecto industrial y de los compromisos estratégicos, entre ellos la continuidad de la marca TAP, su sede en Portugal, el centro de conexiones de Lisboa y las rutas consideradas esenciales para la economía y las comunidades portuguesas en el exterior.

TAP pertenece actualmente en su totalidad al Estado portugués, que recuperó el cien por cien de su capital tras aumentar su participación en 2021 para rescatar a la compañía de las pérdidas sufridas durante la pandemia.