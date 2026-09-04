El presidente de la COP31 urge a los líderes a cerrar la brecha de financiación climática

Lo hizo durante el primer día de la Cumbre de Financiación Climática, que reúne a bancos privados, instituciones financieras internacionales, bancos multilaterales de desarrollo, fondos para el clima y otras entidades con el fin de impulsar el progreso en esta materia cara a la próxima COP31.

En una declaración, Kurum, ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático turco, abogó por que la financiación del clima se trate como "prioridad de seguridad estratégica" al igual que los países aumentan su gasto en defensa a largo plazo.

"El mundo está redefiniendo el significado de la seguridad. Los países de la OTAN se han embarcado en una importante transformación que llevará la inversión en defensa hasta un 5 % del PIB. Prevemos una ambición similar en lo que respecta a la seguridad climática", señaló.

Kurum observó que "el gasto en defensa se considera una inversión realizada hoy para protegerse de las amenazas del mañana" y opinó que la inversión en materia climática "debe analizarse exactamente desde la misma perspectiva estratégica".

"La pregunta no podría ser más clara: si ya no tenemos un mundo seguro en el que vivir, ¿de qué servirá todo nuestro gasto en defender a nuestros países?", apuntó.

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Cara a la cumbre que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía), la financiación es una prioridad clave. En ese contexto, Kurum hizo hoy "un claro llamamiento a los líderes de todo el mundo" a que demuestren "una voluntad política más firme, audaz y concreta en materia de acción climática".

"Instamos urgentemente a todos los líderes mundiales a que destinen mayores recursos a la energía limpia, la electrificación, las ciudades resilientes y la industria verde, y a que se unan en torno a la determinación global necesaria para acelerar esta transformación", remarcó.

Su llamamiento fue respaldado por las sesiones en esta cumbre, que incluyeron eventos con agentes financieros sobre prioridades clave de la Presidencia, como las ciudades resilientes y cómo ampliar la financiación para cumplir con el objetivo emblemático de electrificación "35 por 35" de la Presidencia.

Además, se designó al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) como socio ejecutor del Climate Implementation Bridge, una iniciativa de la COP31 que ayudará a los países a convertir sus prioridades climáticas y de desarrollo en carteras de proyectos listas para recibir financiación.

La Presidencia presentó también la Declaración de Estambul sobre la Implementación y la Financiación del Clima, en la que los firmantes reconocieron la importancia del objetivo de electrificación de aumentar la cuota de la electricidad en el consumo final de energía mundial al 35 por ciento para 2035.

"La COP debe convertirse en un espacio donde podamos aprovechar las oportunidades de la acción climática y generar resultados concretos que aborden los desafíos reales que enfrenta la gente", afirmó Kurum, que advirtió de que "sin financiación, no hay implementación".

El ministro sostuvo que las necesidades de financiación climática "se sitúan entre 7,5 y 9 billones de dólares" aunque "el mundo actualmente invierte solo alrededor de 1,9 billones de dólares", una diferencia que tildó de "abismo" y dijo que debe "cerrarse".