El presidente Noboa dice que Panamá puede venderle energía a Ecuador

En una entrevista con radio i99, Noboa habló de la complementariedad de las economías, mencionó el tema energético y apuntó que Panamá se está interconectando con Colombia "y Colombia en sí con Ecuador. Panamá nos puede vender a nosotros energía".

"Ellos exportan energía, tienen un caso similar a Paraguay, que tienen un superávit de energía todo el tiempo y hay momentos en el cual ellos tienen excedentes a muy buen precio, a muy buen costo, y nos lo pueden vender", recalcó el jefe de Estado.

A finales de 2024, Ecuador vivió una crisis energéticas al no poder atender la demanda nacional de electricidad -entre otras razones- por graves sequías en los ríos que alimentan a sus principales centrales hidroeléctricas, lo que llevó a racionamientos de energía en forma de apagones programados de hasta 14 horas al día.

Por otro lado, Noboa comentó que abordará con Mulino temas relacionados con empleo y el combate a las mafias y al narcoterrorismo.

En la reunión, que se desarrollará en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), también dialogarán sobre intercambio comercial y sobre inversiones.

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Según la Presidencia panameña, Mulino estará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Javier Martínez Acha y Julio Moltó, respectivamente, así como Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, además de su mujer, la primera dama, Maricel Cohen.

Paralelo al encuentro de mandatarios, se efectuará una reunión bilateral entre el ministro de comercio panameño y la ministra de Desarrollo Económico y Productividad, Sahira Moya, quienes suscribirán el Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá, un acuerdo comercial bilateral limitado que comenzaron a gestar en 2023.