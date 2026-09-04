Embajador de EE.UU. en Perú afirma que Rubio traerá "excelentes noticias" para cooperación

Navarro compartió en su cuenta de la red social X que "uno de los grandes líderes de la administración de (el presidente Donald) Trump", Marco Rubio, "va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación".

Añadió que "es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú". "Esperen excelentes noticias para nuestra cooperación", afirmó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes, en Washington, que Rubio visitará Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, un viaje durante el cual se reunirá con representantes de los nuevos Gobiernos de Bogotá y Lima, además de con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Durante la gira, Rubio tratará el apoyo de Estados Unidos para la recuperación de Colombia tras el terremoto que azotó la vertiente occidental del país el pasado 10 de agosto, una mayor cooperación "en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo", así como "los beneficios de unas relaciones comerciales más estrechas", explicó el Departamento de Estado en un breve comunicado.

Aunque el Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente más detalles sobre el viaje, medios colombianos han asegurado que Rubio se reunirá con el propio presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la ciudad caribeña de Barranquilla.

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A su vez, será también la primera visita del máximo representante de la diplomacia estadounidense a Perú tras la llegada al poder, a finales de julio, de la conservadora Keiko Fujimori.

Precisamente, Perú ha recibido en los últimos meses una donación de EE.UU. de nueve helicópteros Black Hawk para el combate de la Policía Nacional contra el narcotráfico en la Amazonía del país, tras la reanudación de los vuelos de interdicción para disuadir la entrada y salida de "narcoavionetas" del país.

La gira del secretario de Estado se produce en un momento en que la cooperación de Washington con Latinoamérica es cada vez más estrecha, coincidiendo con las victorias electorales en el último año de varios Gobiernos alineados ideológicamente con el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump.

La seguridad es uno de los terrenos en los que la Casa Blanca está logrando reforzar más la cooperación a nivel regional y promete ser uno de los temas que Rubio trate durante su visita a Colombia, a donde ya viajó el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, a finales de agosto.