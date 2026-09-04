Expertos de Caricom visitan Haití para tratar la seguridad y los preparativos electorales

La delegación, integrada por ex primeros ministros caribeños, tiene el objetivo de dialogar directamente con una amplia gama de actores haitianos, instituciones estatales y representantes de la comunidad internacional.

Según el comunicado, la visita brindará "la oportunidad de obtener una evaluación de primera mano sobre las opiniones de estos actores respecto a cuestiones de gobernanza y seguridad, así como sobre los preparativos para las elecciones".

El calendario oficial prevé la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como la ratificación popular de varios cambios propuestos a la Constitución, para el 13 de diciembre de 2026.

La segunda vuelta de las legislativas y presidenciales, junto con las elecciones municipales, están previstas para el 21 de febrero de 2027.

Tras el anuncio del calendario electoral el pasado julio, Caricom calificó el mismo de "paso crucial" y urgió a todos los actores a participar activamente en el proceso y a contribuir al cumplimiento de todos los requisitos para garantizar "elecciones libres y creíbles".

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Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital Puerto Príncipe.

De acuerdo con los últimos datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.

El Grupo de Personas Eminentes de Caricom, organización de la que es miembro Haití, lleva tiempo mediando entre las partes haitianas para ayudar a encontrar una solución a la crisis que azota el país.