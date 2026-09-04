GE Vernova prevé sumar un gigavatio de energía en Venezuela en dos años, según EE.UU.

Además, añadió que GE Vernova tiene previsto poner en servicio cinco gigavatios más en los cuatro años siguientes, lo que "ampliará significativamente la capacidad energética de Venezuela".

"El acuerdo abarcará la generación de energía térmica e hidroeléctrica, la infraestructura de transmisión y distribución, y las subestaciones clave", subrayó la nota.

Este miércoles, durante la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, y en presencia de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó una "alianza estratégica" con GE Vernova para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria de hidrocarburos del país suramericano.

De igual forma, la empresa estadounidense firmó ese mismo día un acuerdo con la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para el "impulso de varios proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano", indicó entonces el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este jueves, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, aseguró en una entrevista con VTV que la actividad petrolera se "está planificando con mucha responsabilidad" y muestra de ello es el convenio que se firmó con GE Vernova para "recuperar el parque de generación y transmisión de electricidad para el sector de los hidrocarburos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Una de las obligaciones establecidas en los nuevos modelos y contratos es la autogeneración del productor de petróleo. Cada inversionista que viene al campo va a estar obligado a rentabilizar o a alquilar la generación que corresponde", añadió Obregón.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.