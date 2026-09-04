Hallan drones cerca de residencia de presidente de Guyana e involucran a líder opositor

Según el comunicado de la Policía, Mohamed fue arrestado y puesto en libertad tras ser interrogado y negar ser el propietario de uno de los drones, mientras que el técnico Dwayne Ross, quien admitió ser el dueño, permanece bajo custodia.

Esta es la segunda vez en dos semanas que las autoridades detienen temporalmente al líder opositor, quien está sancionado por corrupción y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.

El pasado 25 de agosto, la Policía de Guyana interceptó una lancha rápida a bordo de la cual viajaba Mohamed, quien salió libre bajo fianza, lo que su partido calificó de "posible abuso de poder".

Sobre el caso más reciente, la investigación se originó a raíz de un reporte sobre una supuesta actividad no autorizada de un dron en las inmediaciones de la residencia privada del presidente en la tarde de ayer.

Los agentes recibieron información de que unas personas que viajaban en un Toyota Land Cruiser negro estaban operando presuntamente un dron sobre la zona.

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El vehículo fue interceptado posteriormente. En el mismo viajaban Mohamed, un conductor y el mencionado técnico que se encuentra detenido.

Ross reveló que su licencia para operar drones había caducado en 2023, aunque afirmó poseer un certificado. La Policía registró su vivienda y encontró en ella otro vehículo no tripulado.

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil de Guyana (GCAA, por sus siglas en inglés) indicó que ha recibido un informe sobre dos vehículos con cristales muy oscurecidos en los que se encontraron varios drones no registrados.

La GCAA recordó que la operación no autorizada de drones en espacios aéreos restringidos o prohibidos es ilegal y puede constituir un delito penal conforme a la Ley de Aviación Civil de 2018 y la normativa aeronáutica vigente.