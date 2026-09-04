Kenia proyecta un centro industrial tras ordenar la salida de la india Tata Chemicals

El secretario principal de Industrialización keniano, Juma Mukhwana, afirmó que la salida de la firma india representa una oportunidad para transformar el modelo extractivo nacional e impulsar la fabricación local de vidrio y detergentes a partir de este mineral, en lugar de exportarlo en bruto para luego importar productos terminados.

“Los recursos naturales del pueblo no deben generar simplemente exportaciones, deben convertirse en la base de fábricas, empleos, tecnología y crecimiento económico a largo plazo”, sostuvo Mukhwana en un comunicado.

La iniciativa gubernamental se produce después de que Ruto exigiera este jueves la salida inmediata de la compañía durante un acto público.

“Les dije que empaquen y se vayan. Han estado tomando nuestros recursos y enviándolos a la India. Traeremos una nueva empresa y la condición fijada es que deben construir una fábrica de vidrio aquí”, aseveró el mandatario, tras reprochar a Tata Chemicals no haber instalado plantas ni generado suficiente empleo.

Por su parte, Tata Chemicals Magadi Limited —presente en Kenia desde 2005 y con sus operaciones suspendidas desde julio a la espera de una revisión de cumplimiento— comunicó que cumple con la legislación local y que permanece a la espera de notificaciones oficiales por parte del Ejecutivo keniano.

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La extracción de ceniza de sosa en el lago Magadi generó unas 254.779 toneladas valoradas en 56,9 millones de dólares en el año previo a julio de 2025.

Mukhwana instó a las corporaciones de la India a pasar de vender bienes terminados a convertirse en "co-inversores y co-fabricantes" instalados en Kenia.

Las declaraciones del presidente keniano se suman al anuncio público que realizó el miércoles, cuando ordenó el cierre de pequeños comercios en manos de extranjeros en el país y estableció el próximo lunes, 7 de septiembre, como fecha límite para cesar sus actividades.

“No hemos mejorado la confianza de los inversores para que los vendedores ambulantes vengan a Kenia”, había afirmado Ruto durante un mitín, y agregó que “no puede ser que una persona venga de China o de cualquier otro lugar para ser vendedor ambulante o abrir una tienda pequeña”.

El jefe de Estado señaló que la ley del Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, que se encuentra en trámite parlamentario, determinará qué comercios quedan reservados para los nacionales y prohibirá la actividad de extranjeros en esos rubros.

La propuesta legislativa busca crear un marco regulatorio que restrinja por ley determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.