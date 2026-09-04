'La ciudad de los vivos': el crimen atroz que sacudió a Italia llega al cine en Venecia

La cinta está "libremente inspirada" en la exitosa novela de Nicola Lagioia y compite en la sección 'Horizontes' de la Mostra, la segunda en importancia y dedicada a las nuevas corrientes y vanguardias cinematográficas.

El director Edoardo Gabriellini aborda con su cámara el caso real del asesinato en la Roma del 2016 de Luca Varani, un joven enredado en una doble vida mientras trataba de buscarse un futuro.

La desgracia se consumó un día en que, en busca de dinero, el chico puso un pie en la casa en la que otros dos jóvenes -Marco Prato y Manuel Foffo- llevaban días drogándose. Su brutal asesinato y el juicio que derivaría sacudieron a la sociedad italiana.

Sin embargo, el realizador aborda la tragedia sin caer en detalles macabros, simplemente mostrando el camino al desastre de la víctima, interpretada por Emanuele Maria Di Stefano, así como el luto y la soledad que deja su homicidio.

Gabriellini ha explicado que su intención no fue "brindar alguna explicación o teoría" sobre esta tragedia, sino tratarla con "pudor".

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"En la pantalla he querido mantener un lenguaje seco y naturalista y, al mismo tiempo, lírico. Sugerir se convirtió en algo más poderoso que mostrar. La distancia respecto de los personajes responde, por tanto, a un criterio que yo definiría como pudoroso. No hay violencia explícita en ningún movimiento ni en ninguna mirada. Solo ternura", sostiene en las notas de dirección.