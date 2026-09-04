La ciudad española que fue puente entre Europa y América recorre sus momentos más icónicos

'Cádiz: Emporio del Orbe' es la tercera edición del programa ‘Orgullos@s de nuestra historia’, que cada año la ciudad situada en la costa suroeste de España dedica a recordar una etapa de su larga historia.

Conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, recreaciones, una cena temática, concursos y espectáculos en la calle formarán parte del programa para recrear esta etapa de Cádiz.

Este año, el programa ofrecerá una docena de exposiciones, entre ellas la de 'La Fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Una historia común', en el Museo de las Cortes, que mostrará la historia y piezas de este buque que se hundió con un tesoro en las costas de Portugal y de la batalla judicial que ganó España frente a una empresa cazatesoros.

La ciudad contará con instalaciones artísticas en muchos de sus espacios y con un gran mercado de época en la Plaza de España, donde estaba el edificio de Aduana en esta época de la historia de Cádiz.

Este mercado era el más significativo a nivel mundial y, según los escritos, estaba abierto de sol a sol, con una actividad y cantidad de productos no conocidos en el resto del mundo.

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La obra de teatro ‘El comercio en el Emporio del Orbe. El chocolate del loro’, dirigida por Manuel Martín y en la que Ana Forero retrata a las mujeres y luchas sociales en el Cádiz del siglo XVIII, formará parte del programa.

El 14 de septiembre será la presentación del libro oficial 'Emporio del Orbe: Cádiz en la Edad Moderna', cuyos editores son los historiadores de la Universidad de Cádiz Arturo J. Morgado y Pablo Ortega del Cerro.