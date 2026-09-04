La exsecretaria de Trabajo de Trump bebía en el trabajo y malversó fondos, según informe

El informe, divulgado este viernes por medios como la cadena CNN y el diario The Washington Post, señala también que Chavez-DeRemer aceptó regalos costosos sin notificarlos debidamente, pagó viajes personales con dinero público y mantuvo una relación inapropiada con un supervisor de su equipo de seguridad.

Chavez-DeRemer, quien fue la única hispana en el gabinete de Trump, asumió el cargo al inicio del segundo mandato del republicano y lo abandonó el pasado 20 de abril, tras poco más de un año en el puesto, en medio de una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo a raíz de una denuncia interna.

La investigación concluye que la secretaria impuso un ambiente de trabajo "tóxico, intimidante y humillante" en el Departamento de Trabajo y encontró un "patrón recurrente" de viajes privados que eran presentados como parte de su agenda oficial.

En uno de los casos citados por el informe, Chavez-DeRemer ordenó a una asistente utilizar un vehículo oficial para desplazarse hasta su casa y "tender la ropa, limpiar y organizar sus vestidos, zapatos y bolsos".

El informe señala asimismo que bebía con frecuencia durante la jornada laboral y que ordenaba a miembros de su personal comprarle alcohol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su esposo, Shawn DeRemer, también enfrentó acusaciones de agresión sexual y, según The New York Times, se le prohibió el acceso a la sede de la agencia, aunque la investigación penal en su contra fue archivada.

Tras la salida de Chavez-DeRemer del Departamento de Trabajo, Keith Sonderling fue nombrado secretario interino.