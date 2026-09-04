La inflación en Venezuela baja 11 puntos porcentuales en agosto y llega a 8,9 %

En una nota de prensa, el ente emisor indicó que en agosto se observó una "recuperación de los canales de comercialización, además de menores presiones en el mercado cambiario reflejadas en una menor variación del tipo de cambio y en los precios de los bienes y servicios".

"De esta manera y luego del impacto inicial de los dos terremotos en la economía nacional, se logra nuevamente una tasa de inflación comprensible con las acciones de política macroeconómica que procuran la estabilización de precios", apuntó el BCV.

Venezuela registró una inflación del 19,9 % en julio, 6,1 puntos más que en junio, cuando el crecimiento de precios fue del 13,8 %, en un contexto de emergencia por los daños del doble terremoto que afectó principalmente el norte de Venezuela.

En julio, el Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y advirtió entonces que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

Expertos aseguran que una de las principales causas del incremento de precios en el país es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.