La ministra de Finanzas japonesa niega presiones de EE.UU. en política monetaria

"Como he respondido en repetidas ocasiones, no hubo en absoluto ninguna discusión (...) que dictara cómo debían gestionarse las políticas del banco central", dijo Katayama en una rueda de prensa, en respuesta a preguntas de los medios sobre las declaraciones de Bessent.

Durante una rueda de prensa este martes tras la reunión de responsables de Finanzas del G20 en Estados Unidos, Bessent dijo que el archipiélago ha logrado superar la deflación gracias al 'Abenomics', las ambiciosas políticas económicas del ex primer ministro Shinzo Abe, basadas en la flexibilización monetaria y los estímulos fiscales.

"Ahora deberían dejar que siga su curso y detener la reflación", dijo Bessent, en declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Jiji Press.

Katayama dejó claro este viernes que "no se formularon exigencias de políticas unilaterales específicas" durante su encuentro con Bessent en la cumbre del G20, e insistió en la independencia del Banco Central japonés (BoJ) para decidir la política monetaria.

Durante la reunión del G20, Bessent dijo en una entrevista con CNBC que espera que las autoridades japonesas, incluido el BoJ, tomen medidas para frenar la persistente debilidad del yen, que esta semana volvió al entorno de las 160 unidades por dólar, apenas un mes después de la intervención conjunta entre Japón y EE.UU. para frenar su declive.

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Tras sus declaraciones, la moneda se ha apreciado fuertemente y este viernes se cambiaba en el entorno de las 156 unidades por dólar.