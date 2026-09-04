La Policía alemana busca al autor de dos comunicados que reivindican intentos de sabotaje

En una rueda de prensa, el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, declaró que se busca a un hombre de 48 años, sospechoso de haber redactado las cartas de reivindicación, que además vienen firmadas con su nombre y dirección.

Una de las cartas contiene detalles muy precisos sobre el artefacto y el material utilizados, lo que hace suponer que el autor del escrito podría tener algo que ver con los hechos, señaló.

"En estos momentos consideramos que las cartas son auténticas. El autor cita como motivo la lucha contra los combustibles fósiles", añadió.

El sospechosos no ha sido localizado en su domicilio, en el que las fuerzas de seguridad hallaron sustancias sospechosas o, en su defecto, artefactos que podrían ser explosivos, y que están siendo analizados por los expertos, dijo.

Recordó que tras un apagón el martes en Bergheim, cerca de Colonia en el oeste del país, que afectó a cinco unidades de dos centrales eléctricas, la policía halló varios dispositivos que causaron el cortocircuito.

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El incidente está siendo investigado como sabotaje anticonstitucional, aunque también se estudia un posible trasfondo de extremismo de izquierdas o un posible sabotaje orquestado por un Estado extranjero, indicó.

El jueves por la noche, la policía halló tubos con cables, temporizadores dirigidos hacia una subestación eléctrica en Domagen, entre Colonia y Düsseldorf, incidente que fue calificado de intento de sabotaje.

En sus cartas, el autor de los escritos también indicó otros objetivos en lo que supuestamente intentó provocar cortocircuitos.

Así, en una subestación eléctrica cerca de Aquisgrán, las fuerzas de seguridad hallaron dispositivos sospechosos.

Ahora se está investigando si el autor de las cartas está realmente relacionado con los hechos, si actuó sólo o hubo otras personas implicadas y si hay relación con otro atentado, considerado también sabotaje, llevado a cabo contra una subestación eléctrica en Brandeburgo, en el este del país, situada cerca de la central térmica de lignito de Jänschwalde.

Por su parte, el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó que todo parece indicar que se trata de un acto de extremismo climático.

Al mismo tiempo, subrayó que Alemania se enfrenta actualmente a una situación de amenaza elevada, que no proviene de una sola dirección, sino desde "múltiples frentes" al mismo tiempo.

Así, Alemania se enfrenta simultáneamente a diferentes situaciones de amenaza y peligro como sabotaje, espionaje, ciberataques, acciones encubiertas, extremismo y terrorismo de Estado, dijo.