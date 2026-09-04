La principal feria de comercio de Cuba será virtual y esperan un evento "exitoso"

En una conferencia de prensa, el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Óscar Pérez-Oliva, invitó a todas las empresas extranjeras en la isla a participar en el evento del 24 al 26 de noviembre.

Aseguró que pese a la crisis que sufre la nación caribeña, “caracterizada por la guerra multidimensional” por parte de EE.UU. y su “interés en obstruir todo lo que permita el desarrollo” del país, “no renunciamos al deseo de desarrollar y transformar muchos procesos relacionados con nuestra economía”.

“Es un evento reconocido en nuestro país y en la región por el peso que tiene en la consolidación de alianzas y acuerdos de negocios”, señaló.

Sobre las previsiones de la cantidad de empresas que podrían participar, Pérez-Oliva señaló que no renuncian “a la posibilidad de alcanzar los niveles de participación de ediciones anteriores, donde como promedio, alrededor de 60 países han estado presentes”.

"Pensamos que es factible, que es posible”, puntualizó, destacando, por ejemplo a España "que siempre tiene una participación significativa. No esperamos que eso cambie".

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Sin embargo, reconoció que “podrá haber empresas que decidan no participar”, aunque “probablemente se incorporen nuevas con interés en conocer las oportunidades que se abren con todas estas transformaciones económicas y sociales para los empresarios de todo el mundo, los cubanos y la comunidad cubana residente en el exterior”, puntualizó.

Fihav tan solo tendrá un evento presencial el 26 de noviembre con la realización de un foro de inversiones en el cual se presentará una actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios en Cuba, en el que prevén la participación de empresarios nacionales y extranjeros, así como del cuerpo diplomático.

“Compartiremos allí toda la información referida a las 176 reformas económicas y los avances que se hayan logrado hasta esa fecha, especialmente las vinculadas al comercio exterior”, dijo Pérez-Oliva.

Recalcó que “el evento dedicará un espacio importante” a la promoción de las oportunidades que se abren en el marco de estas medidas “para los cubanos residentes en el exterior”.

Cuba aprobó en junio un paquete de 176 reformas económicas y sociales que busca liberalizar y descentralizar su economía, marcada por una profunda crisis hace seis años.

Las transformaciones van desde permitir la banca privada hasta cambios para promover los lazos económicos y comerciales con los cerca de tres millones de cubanos que -se estima- residen fuera de la isla, como una vía hacia la recuperación.

Esta semana se publicó el marco jurídico que da luz verde a las empresas extranjeras a contratar empleados de forma directa sin pasar por agencias estatales y a abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central de Cuba; también establece que el sector privado pueda crear agencias de turismo y se amplía el usufructo de bienes y tierras.