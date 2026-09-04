Louzán dice que no hay "mejor sitio" que Ceuta para iniciar la gira de la Copa del Mundo

Rafael Louzán se ha pronunciado así en un acto institucional celebrado en el salón del trono del Palacio Autonómico con motivo de una visita que el máximo dirigente de la RFEF ha querido realizar a la ciudad acompañado por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, como gesto de “apoyo” a sus habitantes en la crisis que atraviesa Ceuta por la entrada de miles de personas el pasado 30 de julio.

El fútbol “es lo que más ha unido a España con la selección y esta Copa del Mundo empieza aquí su gira y hay que reconocer el trabajo bien hecho desde esta ciudad con un equipo como el Ceuta que está en el fútbol profesional y eso es muy bonito porque el fútbol español debe tener mucha pluralidad”.

El presidente de la RFEF ha querido mostrar su “cariño” al pueblo ceutí y ha valorado al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, “porque con 73 años está dando una imagen de entrega y compromiso total hacia su ciudad y a España", por lo que están "muy orgullosos de Vivas y de cómo trabaja para su gente”.

Ha dicho que sólo tiene “palabras de agradecimiento” para los que han "sufrido una situación muy difícil y también hay que agradecer a los millones de españoles que han llenado las plazas del país y han demostrado que España es Ceuta y que Ceuta es España”.

En su opinión, lo ocurrido en Ceuta “debe tener una solución más pronto que tarde y desde la casa del fútbol español" quieren "seguir dando alegrías", por lo que sólo puede "mandar fuerza, ánimo y cariño de la gran familia de la Real Federación Española de Fútbol a todos los ceutíes”.

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El seleccionador nacional, por su parte, ha señalado que se sentía “muy orgulloso, emocionado y agradecido” en esta jornada, en la que quería trasladar el “ánimo e impulso de un país".

“El fútbol es una escuela de valores, entre ellos solidaridad, sacrificio, esfuerzo y generosidad, y todos los ceutíes os habéis convertido en mis ídolos por la entereza y un ejemplo de saber estar”, ha apuntado.

El seleccionador ha insistido en que el fútbol “es un elemento de unión y el 2 de septiembre" sintió "emoción, orgulloso y unión de toda España ya que ver las manifestaciones en favor de Ceuta" le generó "más emoción que cuando celebraban la consecución de la Copa del Mundo”.

“No estáis solos. Vamos a estar con vosotros hasta el final y lo que podamos aportar allí estaremos. Deseo que esto se solucione muy pronto con la ayuda de todos los españoles”, ha subrayado.

Tras las palabras, Louzán y De la Fuente, ambos le han entregado el trofeo de campeón de mundo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con el que previamente habían intercambiado otros recuerdos en esta visita institucional que el presidente de la ciudad autónoma ha agradecido “porque el fútbol es un fenómeno sociológico de una trascendencia enorme”.