México desmantela tres laboratorios de droga y decomisa casi 17 toneladas en Sinaloa

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en acciones realizadas en las inmediaciones de Corralejo y Corral Viejo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó en redes sociales que se trató de “uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas” de la actual administración, y destacó que el resultado derivó de trabajos de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecidos con intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

La acción principal ocurrió el 3 de septiembre cerca de Corralejo, donde las autoridades localizaron un laboratorio de unos 5.700 metros cuadrados y aseguraron aproximadamente 16.350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción.

En ese sitio también fueron decomisados 4.350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de 5.700 kilogramos de materiales sólidos empleados para la elaboración de drogas.

El Gobierno estimó que la desmantelación de ese complejo representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones criminales, por la reducción de su capacidad operativa, logística y financiera.

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Las otras dos acciones se realizaron el 2 de septiembre. En la primera, también en Corralejo, fue localizado un laboratorio de unos 800 metros cuadrados, donde se aseguraron 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores y otras sustancias.

En Corral Viejo, las fuerzas federales desmantelaron otra instalación de aproximadamente 450 metros cuadrados y decomisaron 160 kilogramos de aparente metanfetamina, 200 litros de químicos esenciales y 1.750 kilogramos de sustancias de uso dual, además de equipo utilizado para la producción.

El Gabinete de Seguridad indicó además que, con cinco laboratorios inhabilitados por la Marina en las últimas semanas, se han retirado de circulación alrededor de 18,2 toneladas de metanfetamina, junto con 10 toneladas y 6.845 litros de precursores químicos.

Según las estimaciones oficiales, estas cinco acciones representan una afectación económica y financiera superior a 400 millones de dólares para las estructuras delictivas vinculadas con la producción de drogas sintéticas.

Los laboratorios y materiales asegurados quedaron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes y fueron inhabilitados con intervención de la autoridad ministerial competente.

El comunicado no informó de personas detenidas durante estas acciones, mientras que el Gabinete de Seguridad enmarcó la operación como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.