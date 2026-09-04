Muere de repente a los 53 años la embajadora de la Unión Europea en Zimbabue

"Con profunda tristeza confirmamos el repentino e inesperado fallecimiento de Su Excelencia la señora Katrin Hagemann, embajadora de la Unión Europea ante la República de Zimbabue, el 3 de septiembre de 2026", afirmó la delegación en un comunicado.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos, colegas y a todos aquellos que lamentan esta profunda pérdida. Por respeto a la privacidad de la familia en estos difíciles momentos, no se harán más comentarios por el momento", añadió la nota oficial.

La Delegación de la UE en Zimbabue abrirá un libro de condolencias al público desde el 7 al 10 de septiembre.

Al parecer, Hagemann se sintió indispuesta después del desayuno, según medios locales.

"Su chófer la encontró inconsciente cuando fue a recogerla para ir a trabajar", reveló una fuente diplomática al portal de noticias local ZimLive.

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La embajadora había presentado credenciales ante el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, en diciembre de 2025.

El portavoz del Gobierno zimbabuense, Nick Mangwana, se declaró este viernes "profundamente" apenado por la muerte de la diplomática.

"Acreditada el pasado diciembre, llegó con un compromiso renovado, dando continuidad a la trayectoria positiva de fortalecimiento y consolidación de las relaciones entre Zimbabue y la UE", recordó Mangwana en la red social X.

El líder opositor Nelson Chamisa también se confesó "profundamente entristecido".

"Tuve el privilegio de conocerla de cerca y compartir con ella numerosos e importantes encuentros. Fue una diplomática cálida, amable y excepcional, cuya contribución a las relaciones entre Zimbabue y la UE será recordada", agregó Chamisa en X.

Hagemann inició su carrera en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania antes de incorporarse a la Secretaría del Consejo de la Unión Europea en 2006.

Posteriormente, se unió al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) cuando entró en funcionamiento en 2011.

De 2015 a 2019, dirigió la Sección Política de la Delegación de la UE en Botsuana y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC).

En 2019, fue nombrada jefa adjunta de la Delegación de la UE en Kenia.

Tras convertirse en embajadora de la UE en Zimbabue, Hagemann, licenciada en Astronomía y Física, destacó el apoyo de la Unión a los esfuerzos del país por expandir el comercio y la inversión.