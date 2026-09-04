Policía israelí mata a un palestino que llevaba un puñal en la ciudad vieja de Jerusalén

Según el relato oficial, hacia las 3:45 hora local, agentes de la Guardia Fronteriza que patrullaban la zona de la Puerta de Damasco detectaron al hombre cuando, presuntamente, intentaba atacarlos con un cuchillo. Los agentes "reaccionaron rápidamente" y "lo neutralizaron en el acto", precisó la Policía en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en plena época de selijot (súplicas, en hebreo), rituales que, con motivo del Rosh Hashaná (el Año Nuevo judío) que se celebrará la próxima semana, congregan a numerosos fieles judíos en oraciones nocturnas y de madrugada en la vecindad del Muro de las Lamentaciones.

Aunque está al este de la línea de demarcación que separa Jerusalén en una parte occidental y otra oriental desde 1949, Israel ocupó el casco antiguo de la ciudad en 1967.

El jefe del distrito israelí de Jerusalén, Avshalom Feld, se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde declaró: "Esta noche se ha producido un intento de atentar contra la seguridad de nuestras fuerzas y la vida cotidiana de la ciudad, cuando un terrorista se abalanzó sobre un grupo de agentes (...) e intentó atacarlos con un cuchillo".

"Jerusalén está más segura que nunca", añadió el superintendente.

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El jefe de la Policía de Jerusalén hizo la misma afirmación, según recogió el comunicado policial, que añadió que agentes y guardias fronterizos permanecen desplegados sobre el terreno para "garantizar la seguridad y el bienestar" de residentes y visitantes y neutralizar "de inmediato" cualquier amenaza.

Sin embargo, un portavoz de la Gobernación de Jerusalén -el órgano de la Autoridad Nacional Palestina con competencias de iure sobre los territorios ocupados de la ciudad- expresó a EFE sus dudas sobre la versión oficial.

Según indicó Maaruf ar Rifay, la Puerta de Damasco ha sido escenario de "varios incidentes similares" en los últimos años, en los que "a menudo se abre fuego de inmediato con el pretexto de un intento de apuñalamiento", sin que se registren heridos entre las fuerzas israelíes.

Ar Rifay señaló que la falta de un relato alternativo y de documentación independiente en las primeras horas "siempre deja los detalles abiertos a duda", especialmente porque la zona permanece acordonada y está prohibido filmar.