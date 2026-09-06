Al menos 10 personas mueren por un accidente con pirotecnia en central estado de México

El accidente ocurrió la noche del sábado, indicó este domingo el Gobierno del estado de México en un comunicado.

"De acuerdo con información preliminar con corte a las 09:30 horas de hoy, 10 personas perdieron la vida y 64 resultaron lesionadas. Estas últimas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada", informó el Gobierno estatal.

"El incidente ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble que era utilizado como bodega. En el lugar se llevaron a cabo labores de rescate, auxilio y control de riesgos", añadió.

Habitantes de la comunidad publicaron videos en redes sociales de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz de la comunidad y según versiones, en la festividad había más personas de lo que regularmente convoca.

El comunicado indicó que desde el primer reporte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en coordinación con las autoridades municipales, estatal y federal y las Fuerzas Armadas, atendió la explosión ocurrida la noche del sábado 5 de septiembre.

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Explicó que para organizar los trabajos de los cuerpos de auxilio, se instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con la participación de personal estatal de Protección Civil, de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Además señaló que el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi) verificó la presencia de producto activo y emitió recomendaciones para que personal especializado procediera a su desmontaje e inhabilitación, con el propósito de reducir riesgos para quienes realizaban labores en el sitio.

En las acciones de auxilio también participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Además de elementos de la Cruz Roja Mexicana, la Comisión Nacional de Emergencias, corporaciones de seguridad, servicios médicos y Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de los municipios de Temascalcingo, Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay, Atlacomulco y de Contepec, Michoacán.

Este domingo, la gobernadora del estado, Delfina Gómez, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión.

"Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor", apuntó Gómez y avisó que los servicios de Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal trabajan para atender y brindar apoyo a las personas afectadas.