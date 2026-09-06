Detienen a 3 personas en Trinidad y Tobago con alijo de cocaína de 28 millones de dólares

Según comunica el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS), el empresario, de 42 años, y los ciudadanos de Santa Lucía, de 38 y 37 años, fueron arrestados durante un operativo llevado a cabo en el Distrito Policial de Longdenville, en la zona norte-central del territorio caribeño.

Los nombres de los arrestados no han sido divulgados por las autoridades.

La Policía trinitense explicó que el operativo se llevó a cabo en la madrugada del pasado 2 de septiembre y culminó al día siguiente.

Las investigaciones se centraron en el presunto ocultamiento de armas de fuego ilegales y narcóticos en unas instalaciones ubicadas en Pokhor Road, en Longdenville.

No obstante,los agentes registraron una residencia, un almacén y el terreno circundante en busca de armas de fuego, narcóticos y otros artículos prohibidos.

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Durante el registro, los agentes encontraron seis grandes neumáticos de una excavadora montados sobre llantas dentro del almacén.

Un examen posterior reveló que los oficiales hallaron 420 paquetes rectangulares ocultos en cuatro de los neumáticos.

La Policía dijo que el empresario fue arrestado bajo sospecha de delitos relacionados con la incautación.

Las autoridades no revelaron la naturaleza de su negocio ni proporcionaron detalles sobre su presunta relación con las instalaciones o con la cocaína.

Los paquetes incautados fueron trasladados a la Unidad de Investigaciones Especiales en Puerto España, mientras que los tres hombres detenidos fueron llevados a la Comisaría de Saint Joseph.