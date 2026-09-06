Directora regional del PMA llega a Honduras para evaluar impacto de la sequía por El Niño

Una fuente de la agencia de las Naciones Unidas confirmó a EFE el arribo de Savelli a Tegucigalpa, donde este lunes mantendrá un encuentro con Asfura para coordinar acciones ante la crisis hídrica que golpea la zona más árida del país centroamericano.

"​Su visita al país reafirma el compromiso del Programa Mundial de Alimentos de continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno de Honduras para apoyar a las familias más vulnerables, trabajando juntos por aquellos que más lo necesitan", subrayó la misma fuente.

Durante su agenda, la alta funcionaria visitará iniciativas de asistencia técnica y acceso a mercados para pequeños productores, enmarcadas en el programa ‘Ración Fresca’, orientado a reforzar la alimentación escolar en los municipios más castigados por la falta de lluvias.

Honduras es uno de los países centroamericanos donde el fenómeno climático comienza a sentirse "con mayor intensidad", con pérdidas sustanciales en las cosechas que comprometen la subsistencia de miles de familias agricultoras, enfatizó el PMA.

Actualmente, las autoridades hondureñas mantienen en alerta roja a 103 de los 298 municipios del país debido a una sequía que afecta tanto a la agricultura y la ganadería como al abastecimiento de agua potable para uso doméstico.

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Según los datos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país registra "condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas a un evento de El Niño fuerte", con un déficit de precipitación acumulado de entre 100 y 200 milímetros.

Esta prolongada escasez de lluvias ha obligado además a endurecer los racionamientos de agua en Tegucigalpa, la capital, ante el crítico descenso en las reservas de sus principales embalses.