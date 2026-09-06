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06 de septiembre de 2026 a la - 14:10

Ecuador marca un récord en exportaciones durante el segundo trimestre de 2026

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Quito, 6 sep (EFE).- Las exportaciones ecuatorianas alcanzaron un récord de 10.177 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, el valor trimestral más alto hasta ahora registrado, con un crecimiento de 8,3 % frente al primer trimestre y de 7 % interanual, reveló este domingo el Banco Central del Ecuador (BCE).

Por EFE

El resultado estuvo impulsado principalmente por las exportaciones petroleras, que sumaron 2.832,5 millones de dólares, con un incremento de 36,9 % frente al segundo trimestre de 2025.

Este crecimiento respondió al aumento del precio internacional del crudo: el petróleo ecuatoriano registró un precio promedio de 87,1 dólares por barril, 51,9 % más que un año atrás, pese a una reducción de 9,8 % en el volumen exportado, precisó.

En el sector no petrolero, el camarón fue el principal producto de exportación y alcanzó un récord de 2.554,4 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 7,9 %, favorecido por la mayor demanda de China y Estados Unidos.

En contraste, las exportaciones de cacao y elaborados registraron una contracción de 54,9 % interanual, debido a la corrección de los precios internacionales después de los máximos registrados en 2024 y 2025.

Por otro lado, las importaciones alcanzaron 9.407,2 millones de dólares, también el máximo histórico trimestral, tras crecer 23,2 % interanual.

El incremento estuvo determinado principalmente por las mayores compras de combustibles y lubricantes.

Con estos resultados, en el segundo trimestre de 2026, Ecuador registró un superávit comercial de 769,8 millones de dólares.

Sin embargo, este saldo fue 59 % menor al registrado en igual período de 2025, debido a que las importaciones crecieron a un ritmo significativamente mayor que las exportaciones.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con una participación de 22,4 %, seguido de China (18,6 %) y Panamá (18 %).

En las importaciones, Estados Unidos (35,8 %) y China (24,3 %) fueron los principales proveedores.