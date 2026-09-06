El líder de la extrema derecha portuguesa felicita a AfD por su victoria en Sajonia-Anhalt

"Aún no sabemos si hay o no mayoría absoluta, pero también los alemanes están tomando conciencia de la inmigración ilegal y descontrolada, la corrupción y la supresión de nuestra libertad e identidad. ¡Enhorabuena!", escribió Ventura en su cuenta de X.

Ventura es líder de la oposición en Portugal, ya que su formación logró ser el segundo partido más votado en las últimas elecciones legislativas, celebradas el año pasado.

Desde entonces, ha logrado algunas victorias en el Parlamento como la prohibición del burka y ha apoyado al Gobierno luso en el endurecimiento de la política migratoria.

En cuanto a AfD, según los sondeos a pie de urna del instituto Infratest dimap y del instituto Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF, respectivamente, AfD habría obtenido entre un 44 % y un 44,5 % en los comicios de este domingo.

Estos porcentajes lo sitúan a las puertas de la mayoría absoluta y del primer acceso a un gobierno regional de una formación de ultraderecha en el país centroeuropeo.