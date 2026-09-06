Prisión preventiva para prefecta correísta por presunto enriquecimiento ilíciito

Además de la prisión preventiva, la justicia dispuso la retención de valores por 309.646 dólares y la prohibición de enajenar bienes.

En una primera reacción, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder de la RC, señaló en X: "El abuso que se ha dado en los últimos años de la prisión preventiva -medida de última instancia por constituir una suerte de sentencia anticipada- es impresionante. Claramente no se busca justicia, sino fines políticos".

El pasado jueves, la RC mostró su respaldo a Nuñez, frente a lo que llamó "un nuevo episodio de persecución" y aseguró que la prefecta denunció públicamente una supuesta campaña de intimidación en su contra, la de su familia y de sus colaboradores.

"Advirtió que buscaban amedrentarla y que no permitiría que el miedo condicionara sus decisiones", señaló la RC en un comunicado el día en que la Fiscalía formuló cargos en contra de la prefecta y solicitó la prisión preventiva "en un proceso que apenas inicia y en el que no existe sentencia alguna", reza el escrito.

Anotó que "la coincidencia con otras autoridades opositoras que ahora se encuentran encarceladas es demasiado grave para ignorarla".

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Uno de los casos más relevantes para el correísmo lo encarna el encarcelado alcalde Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al Gobierno de Daniel Noboa.

El pasado 29 de agosto, la justicia sentenció, en primera instancia, a seis años y ocho meses de prisión -en el marco del caso denominado Triple A- a Álvarez, quien tiene otra condena de tres años de cárcel por no portar el grillete electrónico que le fue impuesto como medida cautelar en el caso Triple A.

Álvarez ya estaba en prisión preventiva en la denominada Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena (suroeste), tras ser procesado en el caso 'Triple A' (sobre una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos), en el caso 'Grillete' y también es investigado en el caso 'Goleada' (por un supuesto lavado de dinero).