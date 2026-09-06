Ultras austríacos dicen que "ha llegado el cambio de sistema" tras triunfo regional de AfD

El líder de la formación xenófoba austríaca, Herbert Kickl, felicitó así a la AfD por el 44 % de los votos logrados en esos comicios, un triunfo que calificó de "golpe de autoridad democrático" que "se siente más allá de Alemania".

Kickl, que fue ministro del Interior de Austria entre finales de 2017 y mayo de 2019, aseguró que los votantes no solo han elegido a la AfD sino que también "han castigado en las urnas" a lo que llamó "partidos del sistema".

El FPÖ ha estado tres veces en el Ejecutivo central, la última hasta 2019, y forma ahora parte de varios Gobiernos regionales en Austria.

En su nota, Kickl dijo que las elecciones en Sajonia-Anhalt muestran que "la gente está recuperando su país y su patria" y auguró que la líder de los ultras alemanes, Alice Weidel, será algún día canciller federal de Alemania, y que esa dinámica también impulsa el "giro patriótico en Austria".

El FPÖ ganó hace dos años las elecciones parlamentarias en Austria con el 29 % de los votos pero no logró cerrar un nuevo acuerdo de Gobierno con el Partido Popular austríaco (ÖVP).

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Las últimas encuestas le dan cerca del 40 % de los votos.

En el Parlamento Europeo está en el grupo Patriotas por Europa junto a partidos como el español Vox, el Fidesz del húngaro Viktor Orbán y Agrupación Nacional de Marine Le Pen.