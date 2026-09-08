Amnistía alerta que las afganas se quedarán sin estudiar medicina tras el veto de Pakistán

Este pronunciamiento se produce después de que el organismo regulador, el Consejo Médico y Dental de Pakistán (PMDC, por sus siglas en inglés), ordenara regresar a sus hogares a todos los ciudadanos afganos que actualmente estudian en las facultades de medicina y odontología del país, al tiempo que prohibió a las instituciones médicas admitir a nuevos estudiantes procedentes de Afganistán.

El PMDC emitió una directiva formal el 1 de septiembre, reafirmando las instrucciones que había dado por primera vez el 31 de julio. La orden, que no se ha publicado oficialmente, fue confirmada a EFE este martes por un funcionario de dicho organismo.

La oficina de Amnistía Internacional para el Sur de Asia señaló este martes en un comunicado que la decisión del PMDC de exigir el regreso a Afganistán de los estudiantes de medicina es "de naturaleza patentemente discriminatoria y arbitraria".

"Las consecuencias de esta decisión son especialmente graves para las estudiantes, a muchas de las cuales ya se les ha negado el acceso a la educación superior en Afganistán en medio de la continua persecución de género de los talibanes, y ahora se enfrentan a la perspectiva de perder una de las pocas vías que les quedan para seguir con su educación y su profesión", reza el comunicado.

El grupo de defensa de los derechos humanos precisó que Pakistán tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de defender el acceso a la educación sin discriminación por motivos de origen nacional.

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Pakistán ha intensificado la deportación de afganos en medio de un fuerte deterioro de las relaciones con el Gobierno talibán, impulsado por la violencia insurgente y los enfrentamientos transfronterizos.

Desde el lanzamiento de su Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales a finales de 2023, tras culpar a los ciudadanos afganos de más de la mitad de los atentados suicidas de ese año, más de 2,6 millones de afganos han regresado a su país desde Pakistán hasta julio de 2026, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Islamabad sigue acusando a Kabul de dar refugio al Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) y a otros grupos insurgentes que lanzan ataques contra Pakistán, una acusación que Afganistán niega. La disputa ha desembocado en dos ocasiones en combates fronterizos mortales, en octubre de 2025 y en febrero de 2026.