Argentina avanza en procedimientos para sancionar actividad petrolera en Malvinas

Según informó la Presidencia argentina en un comunicado, "se ha dispuesto el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos", entre personas jurídicas y humanas.

El Ejecutivo de Javier Milei considera que estos sujetos "habrían violado" la ley de hidrocarburos aprobada en 2011, que obliga a las petroleras a contar con una autorización concedida por el país suramericano para operar en su territorio.

Argentina considera que las licencias que tienen las petroleras que operan en Malvinas son "ilegales" porque fueron concedidas por el gobierno local isleño.

La apertura de los procedimientos anunciada este martes se suma a los ya iniciados en los últimos días contra otros 45, tanto personas naturales como jurídicas "involucradas en el desarrollo ilegítimo" de actividades petroleras en una zona que Argentina considera parte de su plataforma continental.

El Gobierno de Milei no ha informado de momento los nombres de las empresas y personas a las que se inició un procedimiento.

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La ley de 2011 establece sanciones que van hasta los veinte años de inhabilitación para operar en Argentina.

"Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", aseveró la Presidencia en su comunicado de este martes.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció el pasado jueves que aceleraría la aplicación de sanciones a las petroleras que operan en Malvinas, sus accionistas, directivos y proveedores.

Además de estos procedimientos administrativos, el Gobierno argentino presento este martes una demanda penal en la Justicia contra la petrolera israelí Navitas, dos de sus subsidiarias británicas y dos petroleras canadienses, con licencias para operar en la cuenca Malvinas norte.

Navitas lidera el proyecto Sea Lion, que busca comenzar a extraer crudo en marzo de 2028 en un área 'offshore' a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas.