BAfD destina 5.100 millones para la crisis energética en África por la guerra en O. Medio

El llamado Marco de Respuesta a la Crisis Global de Energía y Fertilizantes (GEFCRF, por sus siglas en inglés), aprobado por la junta directiva de la entidad el pasado 1 de septiembre, movilizará 4.100 millones de dólares en préstamos del BAfD y hasta 960 millones a través del Fondo Africano de Desarrollo, su ventanilla de financiación concesional.

Con esta inyección adicional, el objetivo de financiación del banco para 2026 se eleva a unos 12.700 millones de dólares.

El programa, de carácter temporal y con una vigencia inicial de un año revisable, busca ofrecer asistencia inmediata y adaptada al nivel de vulnerabilidad de cada Estado ante la interrupción de rutas comerciales y marítimas clave.

“La crisis en curso en Oriente Medio sigue representando un choque externo significativo para las economías africanas, que se refleja en el aumento de los precios mundiales de la energía, los alimentos, los fertilizantes y otras materias primas de las que muchos países africanos siguen siendo muy dependientes e importan masivamente”, advirtió el organismo multilateral en un comunicado.

El plan se articula en cuatro pilares principales: la estabilización de las condiciones macroeconómicas mediante financiación anticíclica rápida, la protección de los sistemas de suministro de insumos esenciales, la salvaguardia del gasto social dirigido a colectivos vulnerables y el impulso a reformas estructurales para reducir la dependencia de los mercados exteriores volátiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Una respuesta a la crisis debe hacer más que amortiguar el golpe. Debe hacer a los países más fuertes”, afirmó el vicepresidente interino de Operaciones Regionales del BAfD, Abdul Kamara, tras subrayar que el mecanismo busca preservar los logros de desarrollo del continente.

Por su parte, el responsable del área de Agricultura del banco, Martin Fregene, advirtió del impacto directo de esta coyuntura sobre los agricultores africanos tras el encarecimiento de los insumos agrícolas, e instó a facilitar el acceso a la financiación para mantener el flujo de fertilizantes mientras se consolida la producción local en la región.

“El acceso a la financiación es parte de la solución, ayudando a las empresas a que los fertilizantes sigan llegando a los agricultores, mientras nosotros trabajamos para construir mercados de fertilizantes más fuertes y más suministro local en África”, concluyó Fregene.

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, iniciado tras el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero, paralizó gran parte del comercio petrolero y derivó en ataques a los buques que intentaron eludir las restricciones de Teherán.

Sin embargo, el cerco establecido por Estados Unidos a puertos e instalaciones iraníes ha permitido restablecer de forma parcial el tráfico marítimo a través de una ruta meridional cercana a Omán, según analistas del sector.