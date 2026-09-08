Bruselas suspende parte de pagos agrícolas a Chequia por un posible conflicto de interés

La suspensión afecta solo a las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que conllevan mayor riesgo de conflicto de intereses, pero no a los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC), que "parecen correr un riesgo bajo de verse afectados (...) siempre que no exista discrecionalidad en la selección de los beneficiarios", dijo este martes la portavoz de Agricultura, Louise Bogey, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Después de haber realizado una "evaluación exhaustiva", el Ejecutivo comunitario considera que el primer ministro checo está en una situación de "posible conflicto de intereses en relación con la gestión de la política de cohesión y los fondos agrícolas". Además, Bruselas cree que el fondo fiduciario creado por Babis "no mitiga suficientemente esta situación".

La misma portavoz subrayó que el primer ministro checo "no debe adoptar ninguna medida" que pueda implicar un conflicto de intereses y que las autoridades checas "deben adoptar las acciones adecuadas" para evitar ese tipo de situación en las funciones bajo su responsabilidad, así como para abordar situaciones que objetivamente puedan percibirse como tal.

Hasta que las autoridades checas tomen esas medidas, Bruselas les ha pedido que no declaren ningún gasto de operaciones desde el pasado 9 de diciembre y que estén vinculadas con los fondos de cohesión, si implican a entidades controladas por Babis o asociadas a él.

"Solo los proyectos o pagos no afectados por un conflicto de intereses pueden utilizarse para respaldar las solicitudes de reembolso a la Comisión", precisó la portavoz.

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Avisó además de que Bruselas "seguirá supervisando de cerca la gestión del sistema actual y cualquier cambio en el mismo".

El pasado 31 de agosto el Tribunal de Apelación de Praga confirmó la condena por fraude con fondos comunitarios a la eurodiputada checa Jana Nagyova, en el marco del caso que también implica a Babis.

Nagyova fue asesora de Babis en una operación realizada con fondos de la UE en 2007, cuando una de las empresas del consorcio agroindustrial Agrofert, propiedad del millonario checo, fue segregada del grupo para poder acceder a dos millones de euros de ayudas para pymes, para luego volver a integrarse en Agrofert.

Tras la entrada de Babis en política, en 2013, comenzaron las pesquisas sobre ese supuesto esquema de corrupción, que acabaron en la imputación del magnate, que de momento disfruta de inmunidad.