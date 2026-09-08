Capital privado en México acelera y supera en seis meses todo lo invertido en 2025

La directora de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), Veronique Billia, afirmó en entrevista con EFE que México atraviesa un "momento clave" y tiene una "oportunidad extraordinaria" ante la relocalización de cadenas productivas, también denominado 'nearshoring', su integración con Estados Unidos y la búsqueda de los inversionistas por diversificar sus recursos.

"Sin duda va a tener más tracción", sostuvo Billia sobre las perspectivas de inversión, después de que los fondos representados por la asociación superaran en apenas seis meses el monto invertido durante todo el año anterior.

Según datos de Amexcap, 2.960 millones de dólares del total del primer semestre correspondieron a operaciones de crecimiento y adquisiciones, equivalentes al 49 %, categoría en la que la asociación incluye la operación por un 24 % de Banamex.

El capital emprendedor concentró otros 1.477,52 millones de dólares, el 24,5 % del total, mientras el crédito privado sumó 969,1 millones, el sector inmobiliario 579 millones y la infraestructura y energía solo 50 millones.

Billia señaló que las empresas de tecnología financiera continúan entre los sectores de mayor atractivo por las brechas que persisten en el sistema financiero mexicano, aunque apuntó a la manufactura como una de las siguientes grandes oportunidades para los fondos.

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La directiva destacó también el potencial de la tecnología vinculada a la industria y la inteligencia artificial, que consideró transversal a diferentes actividades económicas.

En este contexto, Amexcap celebra este martes en Nueva York el Amexcap Day, un encuentro con el que busca acercar a fondos mexicanos con inversionistas internacionales y presentar oportunidades existentes en el país en sectores como infraestructura, bienes raíces, plantas industriales y tecnología.

Billia explicó que la asociación ha detectado interés no solo entre inversionistas de Estados Unidos, sino también de Canadá y Europa, después de una misión realizada en Madrid en junio en la que participaron inversionistas institucionales y oficinas de gestión de patrimonios familiares.

Desde 2003 y hasta junio de 2026, la industria de capital privado ha canalizado 95.385,33 millones de dólares a empresas mexicanas, de acuerdo con Amexcap.

De ese monto, infraestructura y energía acumulan 25.916,53 millones de dólares, la mayor cifra entre las distintas estrategias de inversión, seguidas por crecimiento y adquisiciones, con 20.044,42 millones.

Billia defendió que los resultados del capital privado deben evaluarse con una perspectiva de largo plazo y afirmó que la industria ha contribuido a generar alrededor de dos millones de empleos durante sus 23 años de operación.