China responde a Marco Rubio: "Inversión china en Perú es transparente y acorde a la ley"

La misión diplomática china respondió así a la columna de Marco Rubio publicada este mismo martes en el diario peruano El Comercio, donde decía que "los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos".

El secretario de Estado de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se refería con ello al litigio que la naviera estatal china Cosco, propietaria del puerto de Chancay, construido en Perú con una inversión de 1.300 millones de dólares, inició contra el Estado peruano para ser excluido de la supervisión y control de tarifas, bajo el argumento de ser un puerto privado y no una concesión del Estado.

A través de redes sociales, la Embajada de China en Lima aseguró que la inversión china en Perú "es transparente y conforme a la ley", con una cartera de 30.000 millones de dólares que, según la delegación diplomática, "trae oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávit comercial y reservas internacionales, sin generar ni un centavo de deuda".

"Las inversiones y operaciones de todos los países en Perú deben estar bajo la jurisdicción del Estado peruano. Especialmente, si las recientes ventas han generado importantes niveles de endeudamiento para el Perú, deberían someterse al mismo estándar de transparencia", sostuvo la embajada china.

En ese sentido, ahondó al señalar que "China se mantiene por doce años consecutivos como el mayor socio comercial de Perú, y Perú constituye el tercer mayor país exportador de América Latina hacia China", bajo la premisa de que "la cooperación comercial bilateral se basa en el principio de beneficio mutuo y ganancias compartidas".

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Asimismo, sostuvo que el superávit de Perú en su intercambio comercial con China alcanzó los 52.000 millones de dólares desde que entró en vigor el tratado de libre comercio entre ambos países en 2010, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano.

"Y se espera que el Protocolo de Actualización del TLC China-Perú entre en vigor en breve. El mercado chino abre sus puertas a los productos cualificados peruanos", remarcó.

Respecto a política migratoria, la Embajada de China en Perú comentó que "los ciudadanos peruanos con pasaportes ordinarios pueden visitar China sin visa y quedarse 30 días con motivo del comercio, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito".

"China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?", cuestionó la misión diplomática en referencia a EE.UU.

Rubio llegará a Lima este miércoles y el jueves se reunirá con la presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, y con su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, como parte de la gira que el secretario de Estado realiza esta semana a Colombia, Ecuador y Perú, del 8 al 10 de septiembre.