Cocaína incautada el lunes en el Caribe de Honduras asciende a 899 kilos

El cargamento era transportado en una barca que fue interceptada a unas treinta millas náuticas al norte de la barra de Patuca y, según las Fuerzas Armadas, procedía de América del Sur.

Galindo dijo que en la operación fueron capturados cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño, pese a que ayer el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, había indicado que eran cinco suramericanos y seis nacionales.

Según el portavoz de la ATIC, los cinco detenidos, que junto con el alijo fueron trasladados en helicóptero a la capital, serán puestos a disposición del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, acusados del delito de tráfico de drogas agravado.

La misma fuente señaló que el intercambio de información de la ATIC con otras agencias internacionales y la Armada de Colombia hizo posible el decomiso de la droga.

En la víspera, la institución castrense informó que al menos diecisiete fardos habían sido hallados en la embarcación y que otra cantidad indeterminada había sido lanzada al mar por los detenidos.

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Al final fueron incautados más de ochenta bultos con cocaína, según las autoridades hondureñas.

Con el cargamento del lunes se elevan a al menos 4,5 toneladas las confiscaciones de cocaína en Honduras en lo que va de año.