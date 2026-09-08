Ecuador anuncia un plan fortalecimiento de aprendizajes tras resultados de pruebas PISA

"Los resultados de PISA reflejan un proceso de formación de cerca de diez años y muestran una realidad que no podemos ignorar: Ecuador arrastra brechas importantes en lectura, matemática y ciencias. Estos resultados nos permiten saber dónde debemos actuar y hacerlo desde ahora", escribió la ministra de Educación, Gilda Alcívar, en su cuenta de X.

Por eso, dijo, se pondrá en marcha este plan de fortalecimiento, cuyos avances se evaluarán periódicamente y contará con "acompañamiento focalizado a las instituciones y estudiantes que más lo necesitan".

Además, Alcívar señaló que el Gobierno ampliará la política de fomento de lectura, que en este 2026 ha tenido una inversión de 500.000 dólares en ambientes de lectura.

La ministra también anunció que se fortalecerá la formación continua de los profesores, el acompañamiento pedagógico y las herramientas que tienen en el aula para que los estudiantes aprendan a comprender, pensar y resolver problemas.

En esta edición de las pruebas PISA, que miden la calidad educativa del país a través de evaluaciones a estudiantes de 15 años en ciencia, comprensión lectora y matemáticas, Ecuador se situó en el puesto 70 de ciencia de un total de 91 países examinados, con un registro de 393 puntos; en comprensión lectora se situó en la posición 65, con 385 unidades; y en matemáticas se ubicó en el lugar 76, con 366 puntos.

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En 2017, el país andino obtuvo 399 puntos en ciencia, 409 en comprensión lectora y 377 puntos en matemáticas.

Esto significa una disminución de siete puntos en la evaluación de ciencia, veinticuatro en habilidades lectoras y once menos en matemáticas.

No obstante, el informe consideró que los resultados pueden interpretarse de manera más positiva si se tiene en cuenta la expansión de la educación secundaria a poblaciones tradicionalmente marginadas.

Entre 2017 y 2022, el número de estudiantes de 15 años aptos para acceder las pruebas PISA se incrementó en Ecuador pese al descenso del porcentaje de población de edad, por la menor natalidad.

"Esto sugiere que la escolarización en la educación secundaria básicamente se incrementó a lo largo del tiempo", indicó el documento.

El informe también plantea que el aparente declive en los resultados de comprensión lectora y matemáticas está ligado a la integración de poblaciones desfavorecidas y marginadas a la escuela.

En Ecuador, las pruebas PISA fueron realizadas por un total de 9.128 estudiantes de 266 escuelas, lo que representa a una muestra de 267.900 escolares de 15 años, aproximadamente un 84 % del total de estudiantes de esa edad en el país.