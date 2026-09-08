El IICA califica como un hito la incorporación de etanol a la gasolina en Guatemala

"Guatemala está marcando un hito histórico al convertirse en el primer país de Centroamérica en incorporar un E10 (gasolina con un 10 % de etanol). Esto traerá beneficios para su agro, su medioambiente y su economía", expresó en un comunicado el especialista en biocombustibles del IICA Agustín Torroba.

Torroba detalló que el IICA desempeñó un papel técnico para asesorar al país en cuatro ámbitos: el dictado de la normativa técnica regulatoria, la comunicación sobre el tema, la capacitación de funcionarios y el intercambio de buenas prácticas con otros países.

El IICA explicó que Guatemala dio un paso firme en el desarrollo de los biocombustibles líquidos con la puesta en marcha de la gasolina E10, que incorpora un 10 por ciento de etanol en la gasolina regular, lo que representa un avance significativo en la diversificación de su matriz energética y en el impulso de combustibles renovables para el transporte.

Según el instituto, la incorporación del etanol adquiere especial relevancia en Guatemala debido a su dependencia de los combustibles fósiles importados, por lo que el uso de un carburante renovable contribuye a diversificar las fuentes de abastecimiento del sector del transporte.

"A Guatemala le ha costado cuarenta años de implementación esta ley. Finalmente empezó a utilizar un combustible renovable, algo muy positivo para el país. Se está pensando en disminuir emisiones, mejorar la calidad del aire y, sobre todo, fortalecer la seguridad energética", dijo en la nota la directora ejecutiva de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, Aida Lorenzo.

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La aplicación del E10 se da tras un proceso de cuatro décadas, iniciado con la aprobación en 1985 de la legislación que permitió incorporar etanol a los combustibles guatemaltecos y que dio paso a distintas etapas hasta concretar su uso, detalló el IICA.