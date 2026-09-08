El IPC chino acelera al 0,8 % y rompe con tres meses consecutivos de ralentización

La cifra divulgada este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático cumple también, de manera exacta, con los pronósticos más extendidos entre los analistas.

En la comparación intermensual, el IPC revirtió la caída del 0,1 % de julio a un repunte del 0,4 % en agosto, una décima más de lo esperado.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan atribuye, una vez más, esta subida al encarecimiento del crudo a nivel internacional, provocado por la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, vía clave para el suministro energético mundial y, especialmente, para Asia.

Las fluctuaciones del petróleo hicieron que la gasolina pasase de caer un 10,7 % intermensual en julio a encarecerse un 7,2 % en agosto, lo que representa más de la mitad de la subida total del indicador, y a hacerlo en un 9,3 % en la comparación con el mismo mes del año pasado.

La institución también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que creció un 3,8 % interanual en agosto, superando tanto la marca anterior (+3,5 %) como la predicción de los expertos, que esperaban una subida pero ligeramente menos pronunciada, hasta un 3,7 %.

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Se trata de la tercera lectura más alta de este año: en buena parte por el impacto del conflicto en Oriente Medio, los precios industriales marcaron en junio su marca más alta desde mediados de 2022 (+4,1 %) tras casi tres años y medio anclados en la deflación.

Entre julio y agosto, al igual que el IPC, el IPP subió un 0,4 % y rompió así con dos meses consecutivos de bajadas, la última del 0,7 %.