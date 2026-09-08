El Kremlin se niega a retirar estatua que conmemora la victoria sobre Japón

"Difícilmente podemos tomar en cuenta este tipo de exigencias y declaraciones", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que Rusia "no ha olvidado el militarismo de Japón, no hemos olvidado esta victoria".

"Observamos con asombro cómo, cuando se celebran los actos conmemorativos de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ninguno de los líderes japoneses menciona a Estados Unidos, el único país del mundo que ha utilizado armas nucleares. Los japoneses tampoco lo recuerdan", indicó.

Takaichi pidió el pasado sábado a Rusia retirar la estatua inaugurada el viernes, que representa a un soldado soviético destruyendo un bloque de piedra donde se encuentra grabado el símbolo del crisantemo, el emblema de la Casa Imperial japonesa.

"El emblema del crisantemo es ampliamente reconocido como un símbolo de Japón, y la instalación de un monumento que representa su destrucción resulta totalmente inaceptable", escribió Takaichi en la red social X.

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La mandataria aseguró que la estatua "afecta a los sentimientos del pueblo japonés", y dijo que su Gobierno ha solicitado a la parte rusa su retirada.

El incidente tuvo lugar apenas tres días después de que las autoridades japonesas criticaran declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, en las que el mandatario culpó a Tokio del deterioro de las relaciones bilaterales.

Las tensiones bilaterales aumentaron a principios de agosto, cuando Putin realizó su primera visita desde su llegada al poder en el año 2000 a una de las islas Kuriles, archipiélago calificado por Japón como Territorios del Norte.

Este hecho llevó a Takaichi a describir el desplazamiento de Putin de "absolutamente inaceptable" y asegurar que, con esta acción, hería los sentimientos del pueblo japonés. Como señal de protesta, Moscú y Tokio convocaron a sus respectivos embajadores en el país.