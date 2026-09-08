El rey de España examina con el Gobierno y los militares la defensa de Ceuta

Asistieron el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón, el comandante general de Ceuta, general de División Luis Fernández Herrero, y los mandos operativos, "con el objeto de examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa", según publicó la casa real en la red social X este martes.

El mensaje va acompañado de una fotografía de la reunión, presidida por Felipe VI en el palacio de la Zarzuela de Madrid, su residencia oficial. Según la Constitución española, al rey le corresponde "el mando supremo de las Fuerzas Armadas".

Tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio, Felipe VI expresó su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos.

El monarca insistió en la necesidad de todas aquellas medidas que transmitieran "de forma unida, clara y determinante" a las poblaciones de Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas del norte de África, "el apoyo y cariño del resto de España".

A esa unidad volvió a referirse el jefe del Estado el 2 de septiembre, Día de Ceuta: "La Corona y todos, con nuestra ciudad", dijo.

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La casa real y el Gobierno trabajan en la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, que, según anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, será en las próximas semanas.

La mayoría de los que entraron en Ceuta aquellos días volvieron a Marruecos, pero aún permanecen varios miles entre magrebíes y subsaharianos. Al menos 2.000 son menores de edad.

Muchos malviven en condiciones precarias en campamentos improvisados en playas de la ciudad, afectada por una grave crisis socioeconómica, problemas de seguridad y un malestar creciente de los residentes locales, a la espera de que las autoridades españolas completen su filiación y decidan sobre una eventual devolución a Marruecos.