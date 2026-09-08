España y sus empresas reafirman su disposición a impulsar transición energética de Ecuador

Durante el acto inaugural del Congreso, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Quito, el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, señaló que el país andino es una "tierra de oportunidades" para el desarrollo de energías renovables por su potencial solar, eólico, hidroeléctrico y geotérmico, que despierta el interés de empresas españolas.

El diplomático español destacó las posibilidades que ofrece el país andino en todas sus regiones, incluidas las Islas Galápagos.

"España quiere seguir acompañando a Ecuador en su transformación energética, poniendo a disposición de este proceso experiencia, tecnología, capacidad de inversión y conocimiento, pero también y, sobre todo, voluntad de colaboración", continuó durante su discurso inaugural.

"Lo que hay que hacer es crear leyes, un marco legislativo para que las empresas puedan venir y desarrollar sus proyectos", señaló en declaraciones a la prensa.

Además destacó los tres ejes fundamentales para el futuro del sector: cómo financiar la transformación energética, cómo impulsar la innovación y la competitividad y cómo convertir las ideas en proyectos concretos.

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Una muestra de ese potencial se encuentra en la provincia andina de Loja, en el sur del país, donde el prefecto Mario Mancino aseguró que tienen identificados más de 5.400 megavatios de energía renovable entre proyectos eólicos, solares y minihidroeléctricos.

De estos, 1.374 megavatios ya están listos para desarrollarse.

Además destacó que el parque eólico de Villonaco, el primero del país y con la singularidad de situarse a 2.700 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una capacidad de generación de 16,5 megavatios.

En declaraciones a la prensa, Mancino señaló que el principal obstáculo para sacar adelante esos proyectos es la falta de capacidad de transmisión para incorporar la nueva generación al Sistema Nacional Interconectado.

"Existen los inversionistas, pero están frenados porque esa energía no tenemos cómo desfogarla, porque están saturadas las subestaciones. El cuello de botella es la interconexión", afirmó.

La provincia se ha marcado como meta atraer unos 2.000 millones de dólares de inversión y sumar al menos 1.000 megavatios de energía renovable hasta 2034.

En el Congreso Internacional de Innovación Energética se pusieron sobre la mesa las oportunidades que ofrece el país andino en términos de energías renovables y generar sinergias con empresas españolas interesadas en apostar por la oferta ecuatoriana.

Las conferencias y charlas abordaron el papel de las multilaterales en la financiación de proyectos energéticos, la innovación y la competitividad en el proceso de transición energética, el desarrollo del hidrógeno y experiencias de éxito en el sector.

Entre los participantes hubo ejecutivos de empresas españolas como Eduardo Peyró, presidente de Elecdor, filial en Ecuador de Elecnor; Felipe Altamirano, coordinador de Proyectos del grupo Cox; Gonzalo Ramajo, director de Operaciones de Global Factor.

El Congreso se trasladará el miércoles y jueves a las Islas Galápagos, donde los participantes visitarán el parque eólico de la isla San Cristóbal, la más oriental del archipiélago, y recorrerán la isla Santa Cruz, en el centro de la región insular.

En las Galápagos asistirán a una charla magistral del coordinador de sostenibilidad de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Víctor Herrera, titulada 'Galápagos en transición: investigación y perspectivas para un futuro energético sostenible'.