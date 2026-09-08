Francia revela que incautó cerca de una tonelada de cocaína procedente de España

La operación tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de septiembre en la localidad de Montbolo, en los Pirineos Orientales (a unos 15 a 20 kilómetros en línea recta de la frontera con España, y a unos 35 kilómetros en coche del paso fronterizo más cercano por carretera, como el de La Jonquera), en el marco de los controles de los flujos de droga realizados por la Gendarmería francesa bajo la dirección de la Fiscalía de Perpiñán.

Durante la intervención, uno de los conductores del convoy embistió un vehículo de la unidad de vigilancia e intervención de la Gendarmería, causando heridas leves a dos agentes. Tras una breve persecución, los agentes detuvieron a uno de los conductores y se incautaron de cerca de 934 kilos de cocaína.

El detenido, un hombre de 20 años procedente del departamento de Oise, al norte de Francia, fue puesto inicialmente bajo custodia policial.

Por la cantidad de droga incautada, el carácter internacional de la operación y los primeros elementos de la investigación, la PNACO asumió el caso, en coordinación con la Fiscalía de Perpiñán y la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de Marsella.

Tras finalizar su custodia policial, el sospechoso compareció ante los magistrados especializados del Tribunal Judicial de París, que habían abierto una investigación judicial.

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El joven fue procesado por adquisición, posesión, transporte, oferta o cesión no autorizada de estupefacientes; importación de estupefacientes en banda organizada; y participación en una asociación delictiva para preparar delitos castigados con penas de al menos diez años de prisión.

El juez de libertades y detención ordenó su prisión preventiva, de acuerdo con la petición de la PNACO.

La investigación continúa bajo la dirección de la Gendarmería francesa, incluida su sección de investigaciones de Montpellier, y de la Oficina Francesa Antidrogas (OFAST), con el objetivo de identificar a todos los integrantes y ramificaciones de la estructura criminal que podría estar detrás del convoy.