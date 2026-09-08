Hasta un 66 % de Cuba quedará este martes a la vez sin corriente por la crisis energética

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del país norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como acciones que vulneran los derechos humanos.

La UNE prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.150 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

De esta forma, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.130 MW.

Además de la actual presión de EE.UU. que ha venido a agudizar la situación, la crisis energética cubana tiene causas estructurales, principalmente la obsolescencia de las termoeléctricas, que sufren frecuentes averías, y la falta de divisas para importar combustible.

Este martes, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

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Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil, pero desde enero pasado está detenida debido a las sanciones de EE.UU.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables de energía, especialmente la solar que ha recibido apoyo chino.

Cuba ha sufrido doce apagones generales en dos años, siete de ellos en lo que va de 2026. Cada vez que ocurre una de estas desconexiones totales, el sistema eléctrico colapsa por completo y prácticamente todo el país se queda sin electricidad.