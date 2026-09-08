Human Rights Watch denuncia "discriminación sistémica" laboral contra mujeres surcoreanas

"Nadie quiere mujeres mayores en el trabajo", afirma C. Eun-jung, trabajadora de transporte de 55 años, en el informe, describiendo cómo los compañeros varones más jóvenes las llaman 'kkul ajumma' (tía miel), con la connotación de que las mujeres mayores se quedan con beneficios que deberían corresponder a los hombres "como si chuparan miel".

Eun-jung es una de las 41 mujeres de 28 a 87 años entrevistadas por HRW en el reporte 'Demasiado mayor y mujer: Discriminación sistémica por edad y género contra las mujeres en el trabajo en Corea del Sur', que también consultó a 59 expertos.

HRW sostiene que las mujeres acumulan desventajas desde la contratación, las interrupciones de carrera por responsabilidades familiares y las menores oportunidades de ascenso hasta las brechas salariales y el acoso sexual.

Datos gubernamentales citados por HRW muestran que en 2024 las mujeres percibieron salarios un 31 % inferiores a los de los hombres, la mayor brecha salarial de la OCDE. La diferencia alcanzaba el 50 % a finales de la cincuentena y el 46 % entre los mayores de 60 años.

El informe señala que en octubre de 2025 las mujeres surcoreanas recibían, en promedio, apenas el 53 % de la pensión nacional de vejez mensual percibida por los hombres, según el Servicio Nacional de Pensiones.

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"La pensión es muy baja. Calculo que recibiré entre 500.000 y 600.000 wones (349-419 dólares) al mes", dice Jung Kyong-sook, de 55 años, que regresó al mercado laboral hace unos 10 años.

Esta cantidad está por debajo de la línea mensual de pobreza, fijada en 1,2 millones de wones (791 dólares).

La organización critica que entre las ofertas dirigidas a personas mayores de 50 años de Work24, el portal público de empleo del Gobierno surcoreano, las mujeres predominaban entre quienes solicitaban los puestos peor remunerados, como cuidados, limpieza y cocina.

El informe alerta también de acoso sexual y abusos en trabajos de cuidados, citando un estudio de 2024 según el cual estos trabajadores tenían entre siete y diez veces más probabilidades de sufrir acercamientos sexuales no deseados, acoso o violencia física que empleados de oficina o servicios.

El informe reclama al Gobierno surcoreano combatir los estereotipos de género y edad, eliminar sesgos en los programas públicos de empleo, aprobar una ley integral contra la discriminación y garantizar el acceso a pensiones equivalentes al menos a un ingreso digno.