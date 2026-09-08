La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,36 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,22 %, a 132.914.052,76 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Sur (+3,8 %) e IRSA (+2,6 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Loma Negra (-2,4 %) y Grupo Financiero Valores (-0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 494 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.530 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza subió a 1.511,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.540 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,4 %, a 1.591 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió a 1.527,81 pesos por unidad.