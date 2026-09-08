La Bolsa de São Paulo sube un 1,2 % ante una disputa más reñida entre Lula y Bolsonaro

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, cerró la jornada en los 187.366 puntos.

Luego del festivo del lunes por la Independencia Nacional, los operadores vieron con buenos ojos los resultados del último sondeo para las presidenciales del 4 de octubre.

La encuesta de Quaest divulgada la víspera mostró un empate técnico entre el Lula y el candidato de la ultraderecha, ambos con el 41 % de las intenciones de voto en una eventual segunda vuelta.

La posibilidad de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro suba al poder es apreciada por el mercado por sus posturas económicas más liberales.

A la vez, la disparada de los precios internacionales del crudo ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán dio un nuevo impulso a las acciones de las compañías vinculadas a las materias primas brasileñas.

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El desempeño de Petrobras, uno de los principales valores del parqué, ayudó a impulsar la jornada con el avance de sus acciones ordinarias que se apreciaron un 2,36 % y de las preferenciales que se valorizaron un 2,08 %.

Las mayores ganancias fueron para los títulos ordinarios de la constructora MRV (+4,68 %) y para los de la Compañía Siderúrgica Nacional (+4,09 %).

En el lado opuesto se ubicaron las acciones preferenciales de la compañía de calzado Alpargatas (3,83 %) y las ordinarias de la compañía de alquiler de sitios web Locaweb (-3,79 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,86 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,085 reales tanto para la venta como para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 29.312 millones de reales (unos 5.862 millones de dólares o 4.968 millones de euros), en más de 4,2 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.