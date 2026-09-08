La inflación en Chile varía en agosto 0,6 % y a nivel interanual llega al 4,1 %

Los datos, según el INE, dejan la inflación acumulada de 2026 en un 3,6 %.

El índice de precios al consumo (IPC) publicado por el organismo fue el doble de lo esperado y en su resultado destacan el alza en las divisiones de "alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de transporte, y la disminución en la división de información y comunicación".

"Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia", explicó el INE.

El informe detalla que, entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,4 % y el transporte con 1,6 %.

En concreto, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo alzas mensuales en nueve de las 15 clases que componen la división, y el mayor impacto provino de carnes, cuyos precios subieron 2,7 %, mientras que hortalizas, legumbres y tubérculos aumentaron 5,5 %.

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En cuanto al transporte, el principal incremento se registró en el transporte aéreo de pasajeros, cuyos precios aumentaron 24,6 %, seguido del combustible para vehículos personales que subió 0,9 %.

El precio de la gasolina en Chile registró a mediados de agosto un aumento que acercó los costos a los niveles históricos que se alcanzaron en marzo pasado, cuando el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast aplicó el denominado "bencinazo", en el inicio del conflicto en Oriente Medio.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó información y comunicación con -0,3 %.

La división presentó descensos en cinco de sus ocho clases, entre las cuales se encuentran los equipos de telefonía móvil con -1,9 %, en tanto que las suscripciones a contenidos audiovisuales registró -1,8 %.

La administración de Kast logró la aprobación de una reforma económica y tributaria, a inicios de agosto, que incluye rebajas de impuestos a las empresas y con la que busca elevar el crecimiento y que espera por su promulgación.

El Banco Central de Chile redujo a mediados de junio su previsión de crecimiento para este 2026 entre 1 % y 1,75 %, proyección que se explica por la contracción económica del 0,5 % registrada en el primer trimestre y que podría sufrir modificaciones a la baja, según analistas, en el informe de septiembre.

La economía de Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.